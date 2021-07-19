Белоусов заявил, что защита внутреннего рынка от мировой инфляции является приоритетом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство РФ ставит приоритетом защиту внутреннего продовольственного рынка от инфляции перед поддержкой несырьевого экспорта. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы полностью ставим приоритет защиты внутреннего рынка и подавления инфляции перед поддержкой национального несырьевого неэнергетического экспорта. Тем не менее, здесь, конечно, надо искать определенный баланс", - отметил Белоусов.

Он отметил, что в России промышленный экспорт вырос на 9,5%, в то время как сельскохозяйственный экспорт снизился на 3%. "Отчасти это связано с колебаниями урожайности, но в то же время нельзя не видеть влияния мер защиты внутреннего рынка от мировой инфляции с помощью демпфера на зерно и других мер", - отметил он.

Несырьевой неэнергетический экспорт

Рост несырьевого неэнергетического экспорта из РФ в I полугодии 2021 года составил 6,8%, добавил Белоусов.

"В едином плане [достижения национальных целей] на текущий год заложен рост несырьевого неэнергетического экспорта на 3,8%. По факту, за I полугодие этот рост составил 6,8%, то есть годовой показатель уверенно достигается", - отметил Белоусов.

Первый вице-премьер напомнил, что согласно национальным целям к 2030 году планируется увеличить объем этого показателя на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом.