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Белоусов: программа доступных финансов для инвестпроектов может привлечь до 2 трлн рублей

Рост инвестиций в РФ на 2021 год, как сообщалось ранее, планировался на уровне 3,9%. При этом по итогам года он может быть выше и составить 4,5%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Программа развития доступных финансов для инвестиционных проектов позволит привлечь дополнительно 2 трлн рублей инвестиций до 2024 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Четвертый фактор [роста инвестиций] - дорожная карта по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Мы разработали и приняли совместно с Банком России, уже приступили к ее реализации. Она включает 31 конкретный пункт. И планируемый результат - это к 2024 году дополнительно 2 трлн рублей инвестиций", - сказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что рост инвестиций в РФ на 2021 год планировался на уровне 3,9%. При этом по итогам года он может быть выше и составить 4,5%.

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РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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