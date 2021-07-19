Белоусов: программа доступных финансов для инвестпроектов может привлечь до 2 трлн рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Программа развития доступных финансов для инвестиционных проектов позволит привлечь дополнительно 2 трлн рублей инвестиций до 2024 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Четвертый фактор [роста инвестиций] - дорожная карта по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Мы разработали и приняли совместно с Банком России, уже приступили к ее реализации. Она включает 31 конкретный пункт. И планируемый результат - это к 2024 году дополнительно 2 трлн рублей инвестиций", - сказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что рост инвестиций в РФ на 2021 год планировался на уровне 3,9%. При этом по итогам года он может быть выше и составить 4,5%.