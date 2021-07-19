В МЭР заявили о готовности России провести консультации с ЕС по спору о госзакупках

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия готова провести консультации с Евросоюзом по спору в рамках ВТО относительно дискриминации госкомпаниями иностранных поставщиков, прояснить вызывающие у ЕС сомнения аспекты и показать их соответствие правилам ВТО. Об этом сообщила журналистам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Екатерина Майорова.

Евросоюз ранее принял решение инициировать спор с Россией в рамках ВТО относительно "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков".

"Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации", - сказала Майорова.