Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2,04-2,73%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели снижался вместе с нефтяными котировками и зарубежными площадками. По итогам дня индекс Мосбиржи просел на 2,04%, до 3693,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,73%, до 1559,4 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:40 мск вырос на 0,6%, до 74,7 руб., евро - на 0,6%, до 88,1 руб.

"Аппетит к покупке рисковых активов испытал охлаждение на фоне новой волны усиления вирусных рисков, связанных с распространением особо заразного дельта-штамма COVID-19. В свете этого решение ОПЕК+ о послаблениях по квотам на добычу ряду участников альянса привело к эмоциональной волне снижения котировок Brent в район $70", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день упал на 6,5%, до $68,66 за баррель.

Еще один негативный драйвер для рынка - это ожидания пятничного ужесточения кредитной политики ЦБ, добавил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин. "Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают роста ключевой ставки на 100 б. п., до 6,5%. Мы также придерживаемся данного прогноза. Краткосрочная реакция рынка на повышение ставки на 75-100 б. п. будет, как представляется, негативной, возможно снижение в рамках среднедневной волатильности", - отметил он.

Рынок акций

Дивидендная отсечка в акциях "Сургутнефтегаза" усилила глубину снижения индекса Мосбиржи - обыкновенные и привилегированные акции компании снизились на 3,3% и 15,56% соответственно.

Прочими лидерами падения сегодня стали привилегированные акции "Транснефти" (-6,2%), "Россетей" (-2,21%) и "Мечела" (-4,15%), добавил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

В бумагах "Мечела" может происходить фиксация инвесторами прибыли в виду публикации ожидавшегося сообщения, считает Александр Осин. "В пятницу было объявлено, что компания завершила исполнение всех взятых на себя обязательств по выпускам облигаций, которые были реструктурированы в 2015-2016 годах. С другой стороны, негативным драйвером для цен бумаг "Мечела" стала информация о претензиях Росприроднадзора к входящему в группу "Мечел" заводу "Москокс", расположенному в г. Видное Московской области. "Москокс" готовит встречный иск о признании незаконными действий управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям", - пояснил эксперт.

Среди лидеров роста в понедельник были бумаги Headhunter (+0,23%) и Polymetal (+0,28%).

Прогноз на вторник

Во вторник инвесторы могут предпринять попытку выкупить часть подешевевших активов, считает Александр Бахтин. По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3650-3750 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 74-75 руб.

В "Фридом финанс" считают, что завтра преобладают шансы снижения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов вторника для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3600-3770 пунктов, 74,35-74,95 руб. и 87,8-88,6 руб. соответственно.

В фокусе внимания останутся цены на нефть, которые могут консолидироваться чуть выше $70. Также завтра в США выйдут данные по строительному сектору за июнь, в том числе количеству новостроек. В Германии - июньский индекс цен производителей (PPI). Росстат в этот день сообщит данные по ВВП, безработице и июньским розничным продажам. Состоится заседание Народного банка Китая, рассказал Александр Бахтин.