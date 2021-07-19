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Reuters: США и ФРГ в ближайшие дни объявят о разрешении спора по "Северному потоку - 2"

По словам источника агентства, стороны близки к заключению соглашения, которое позволит избежать дальнейших американских санкций

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия, как ожидается, в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода "Северный поток - 2". Об этом информирует в понедельник со ссылкой на источники агентство Reuters, сообщение которого приводится на платформе Yahoo Finance.

"Ситуация выглядит хорошо", - заявил один из источников, говоря о текущих контактах между представителями властей США и ФРГ по теме трубопровода. "Мы ожидаем, что эти переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни", - добавил он.

По словам второго источника, стороны близки к заключению соглашения, которое позволит избежать дальнейших американских санкций.

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