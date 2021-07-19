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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией

Оперштаб решил продлить приостановку авиасообщения до 17 августа включительно в связи с эпидемиологической ситуацией
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 17 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Танзания была одной из первых стран, с которой Россия возобновила авиасообщения после начала пандемии в августе 2020 года. Однако РФ приостановила его с 15 апреля в связи с ухудшением эпидемической ситуации в этой стране.

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