МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 17 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Танзания была одной из первых стран, с которой Россия возобновила авиасообщения после начала пандемии в августе 2020 года. Однако РФ приостановила его с 15 апреля в связи с ухудшением эпидемической ситуации в этой стране.