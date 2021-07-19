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Пандемия COVID-19

В МОТ сообщили, что женщины чаще мужчин теряли работу во время пандемии

В 2019-2020 годы количество работающих женщин в мире снизилось на 4,2%, в то время как число работающих мужчин снизилось лишь на 3%, говорится в докладе Международной организации труда

ООН, 19 июля. /ТАСС/. Число работающих женщин в мире в результате пандемии снизилось сильнее, чем число трудоустроенных мужчин. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Международной организации труда (МОТ).

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"В 2019-2020 годы количество работающих женщин в мире снизилось на 4,2%, в то время как число работающих мужчин снизилось лишь на 3%", - отмечается в исследовании.

В организации пришли к выводу, что "число трудоустроенных мужчин, скорее всего, вскоре восстановится до уровня двухлетней давности". В то же время "в текущем году имеющих официальную работу женщин будет на 13 млн меньше, чем в 2019 году".

В МОТ опасаются, что такая несправедливость в трудоустройстве продолжится. "Так, в 2021 году могут оказаться трудоустроенными лишь 43% от числа всех женщин трудового возраста", - указали там.

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