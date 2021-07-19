Корпорация "Туризм.РФ" разработает концепции развития туризма для трех регионов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Концепции развития туристических территорий будут созданы при участии корпорации "Туризм.РФ" для Иркутской области, Республики Алтай и Республики Бурятия. Соответствующие соглашения были подписаны в понедельник между регионами и корпорацией, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов. Здесь важно применять комплексный подход. Например, развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит создать единую концепцию, связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов - Иркутской области и Бурятии, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения", - приводятся в сообщении по итогам церемонии подписания соглашений слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко пояснил, что регионы и корпорация начнут совместную работу в рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По его словам, комплексный подход поможет к 2030 году почти вдвое увеличить турпоток на Байкал - с 2,2 млн до 4 млн туристов в год.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подчеркнул, что регион с помощью корпорации планирует привлечь новых инвесторов для создания туристической инфраструктуры, чтобы "делать туризм в Бурятии экологичнее, безопаснее для природы, для Байкала и комфортнее для отдыха гостей и жителей республики".

Туризм в Иркутской области также будут развивать с учетом экологического баланса и бережного отношения к природе, заявил губернатор региона Игорь Кобзев. "Нанесение ущерба окружающей среде недопустимо. Сохранение уникальной природы региона - одно из основных требований соглашения, которое было подписано сегодня", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Как сообщил Чернышенко, сотрудничество корпорации "Туризм.РФ" с Республикой Алтай позволит увеличить турпоток в регион до 3 млн человек в год. Также в республике, по его словам, может появиться минимум 1,5 тыс. дополнительных гостиничных номеров.

О нацпроекте

В России разрабатывается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Презентация нацпроекта прошла в конце апреля этого года. Он состоит из трех федеральных проектов: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета РФ планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.