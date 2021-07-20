Мантуров: сертификация самолета МС-21 с российским двигателем планируется в 2023 году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 планируется сертифицировать в 2023 году, после чего будут начаты поставки самолета авиакомпаниям. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник на сайте издания.

"7 июля опытный самолет МС-21-310, оснащенный двигателями ПД-14, после покраски перелетел из Ульяновска в Жуковский. Здесь самолет продолжит испытания. Когда они закончатся, начнутся полеты по программе сертификации. Российский сертификат на версию с российскими двигателями планируется получить в 2023 году (обращаю внимание, сертификация МС-21-300 с импортными двигателями по-прежнему планируется на следующий год), и это позволит начать поставки самолета авиакомпаниям и, соответственно, пассажироперевозки", - отметил глава министерства.

При этом Мантуров добавил, что в самолете МС-21-300 с зарубежными двигателями в стоимостном выражении доля отечественных комплектующих составляет около 50%, с российским двигателем ПД-14 - 70%. "Интеграторы ключевых систем самолета, в том числе бортового радиоэлектронного оборудования, и разработчики программного обеспечения - это уже российские компании. Головные поставщики комплексной системы управления, системы измерения воздушных сигналов, шасси, системы кондиционирования - тоже наши", - пояснил глава Минпромторга РФ.

Кроме того, министр уточнил, что программа импортозамещения будет продолжена для версии МС-21 для внутреннего рынка с российской компонентной базой.

Глава Минпромторга также сообщил о подготовленном проекте программы, обеспечивающей гражданский госзаказ на воздушные суда отечественного производства до 2030 года. "Как вы знаете, Объединенной авиастроительной корпорацией ранее уже были закрыты токсичные кредиты. Было принято целевое решение по SSJ-100 на приобретение 59 самолетов под госгарантии с компенсацией процентных ставок по кредитам лизинга послепродажного обслуживания, в том числе на стартовых продажах. Мы рассчитываем на аналогичную поддержку МС-21, Ил-114-300 и вертолетной техники, которая выходит на рынок. Например, Ми-38, новых моделей Ми-8, "Ансат", Ка-62. Эти вопросы также будут обсуждаться на предстоящем совещании", - отметил министр.