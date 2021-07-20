"Известия": ФАС одобрила приобретение "Сибуром" 100% голосующих акций "Таиф"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании "Сибур" о покупке 100% голосующих акций татарского нефтехимического холдинга "Таиф". При этом "Сибуру" выдано предписание о выполнении ряда обязательных условий, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

По данным издания, среди таких условий - обеспечение своими товарами потребностей внутреннего рынка, возможность "Сибура" перерабатывать сжиженный углеводородный газ (СУГ) только частично. Кроме того, компания не должна ущемлять права своих контрагентов при заключении договоров на поставку (речь о договорах, заключаемых на территории страны).

В ФАС "Известиям" также уточнили, что "Сибур" не сможет отказываться от заключения договоров поставки в РФ без экономических или технологических причин, если есть возможность производства или поставки товаров в рамках таких договоров. "Компания обязана будет закупать и реализовывать производимые товары на конкурентных условиях с использованием прозрачных биржевых и/или внебиржевых ценовых индикаторов, сложившихся в зоне активного потребления или производства соответствующих товаров", - добавили в ФАС.

Также компании будет необходимо реализовывать продукцию по прямым долгосрочным контрактам, учитывая возможность эффективной доставки товара.

В антимонопольном ведомстве "Известиям" добавили, что "Сибур" до 31 декабря должен разработать и представить в ФАС проект торговой политики по реализации каждого производимого товара с долей более 50% на товарном рынке в России.

О сделке

Ранее глава "Сибура" Дмитрий Конов отмечал, что сделка будет двухэтапной. По его словам, первый этап может завершиться в III квартале 2021 года в случае одобрения сделки со стороны ФАС. В июне гендиректор "Сибура" Михаил Карисалов сообщил, что мощности объединенной компании "Сибура" и "Таиф" в ближайшие годы превысят 7 млн тонн нефтегазохимической продукции, а также отметил, что "Сибур" и "Таиф" могут выйти на второй этап сделки по объединению нефтегазохимических активов через 2-3 года.

"Сибур" и "Таиф" ранее подписали соглашение об объединении нефтегазохимических бизнесов, для этого на базе "Сибур холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры "Таиф" получат 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы. При этом объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков. 26 мая ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке "Сибуром" 100% голосующих акций "Таиф".