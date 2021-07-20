"Известия": Ассоциация банков России видит угрозу для экономики РФ в развитии экосистем

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) считает, что развитие экосистем повлечет за собой угрозу экономике. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации на имя зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Как следует из письма, уточняет издание, учетные единицы экосистем (баллы и бонусы) все сложнее отделить от денежных суррогатов, что может повлечь риски для национальной платежной системы и финансовой стабильности страны. Кроме того, есть риск манипулирования потребителем с помощью внутренних правил эмиссии, неподконтрольных Банку России.

Среди угроз авторы письма также перечисляют доминирование зарубежных экосистем. А развитие государственных экосистем может привести к ограничению роста частного бизнеса.

Также в ассоциации выразили мнение, что выделение экосистем в отдельный субъект права изменит отношения владельцев платформ с пользователями. Как уточнили в АБР, сейчас собственники экосистем не несут юридической ответственности за некачественное оказание услуг, нарушение закона о персональных данных. Возложение них такой ответственности приведет к повышению стоимости услуг. В ассоциации подчеркнули, что подходы к регулированию экосистем должны быть общими для всех их видов.

В Банке России "Известиям" подтвердили получение письма и сообщили, что рассмотрят его при подготовке итоговой версии доклада об экосистемах и подходах к их регулированию. В регуляторе добавили, что в докладе уже обозначены риски использования внутренних валют, среди которых ухудшение условий конкуренции, способность экосистем менять их экономическую ценность и другие. В Минэкономразвития РФ отметили, что денежной единицей в РФ выступает рубль, а баллы и бонусы являются частными инициативами компаний.

О докладе ЦБ

Банк России в апреле представил для общественных обсуждений доклад по регулированию экосистем в России.

В ЦБ отмечали, что главной целью разработки подходов регулирования экосистем является устранение регуляторного арбитража, который искажает конкурентную среду, прежде всего, регуляторный арбитраж между иностранными и национальными игроками.

В работе над выработкой предложений по регулированию принимают участие Минэкономразвития, ФАС, Минфин, Минцифры и другие федеральные органа исполнительной власти.