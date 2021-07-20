Власти намерены увеличить объемы строительства в Новосибирской области на 11%

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены увеличить показатель по объему строительства в регионе в 2021 году более чем на 10% - с почти 104,9 млрд до 115,9 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал замминистра строительства региона Алексей Колмаков.

Согласно публичному отчету Минэкономразвития Новосибирской области, в 2020 году произошло снижение показателей по объему строительства более чем на 25% - до 73,7% - по сравнению с 2019 годом. Как уточнили в Минстрое региона, объем выполненных работ в 2020 году составил почти 104,9 млрд рублей.

"В 2021 году показатель объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" оценивается в 115 926,72 млн рублей. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", составит 102,9%", - сказал Колмаков.

Он отметил, что правительство Новосибирской области не меняло задачи на 2020 год по вводу объектов в эксплуатацию, поставленные нацпроектами "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Жилье и городская среда". При этом приняли решение перераспределить расходы для высвобождения средств на мероприятия по борьбе с коронавирусом и на объекты высокой степени готовности, которые планировали ввести в 2020 году по национальным и региональным проектам.

Для достижения в 2021 году запланированных показателей власти оказывают меры поддержки строительной отрасли, преимущественно жилищному строительству, отметил замминистра. В регионе действует антикризисная программа, которая предусматривает субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам, кредитные и налоговые каникулы для застройщиков, уменьшение ставок кредитования.

Как ранее сообщал ТАСС Колмаков, новосибирские власти намерены в 2021 году направить на строительную программу 12,6 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, всего в регионе введут в эксплуатацию 50 объектов. При этом дополнительная потребность в средствах на строительство и реконструкцию соцобъектов составляет в этом году 12,4 млрд рублей.