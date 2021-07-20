Поставщик устройств ГЛОНАСС получил кредит при поддержке Гарантийного фонда Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Гарантийный фонд Приморского края помог эксклюзивному поставщику навигационных устройств ГЛОНАСС в регионе получить кредит со сниженной на 70% суммой залогового обеспечения. Это позволит сохранить оборотные средства, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"Гарантийный фонд Приморского края помог компании "Волтон Менеджмент Рус" (ООО "ВМР") взять кредит, <…> предприятие направило заемные средства на производство устройств ГЛОНАСС для их реализации приморским водителям. Поручительство Гарантийного фонда Приморского края позволило компании сократить сумму залога на 70%", - сообщили в центре "Мой бизнес".

Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер отметила, что поручительство фонда Банк России относит к высокой категории залогового обеспечения. "Коммерческие банки более лояльно относятся к сделкам с участием Гарантийного фонда Приморского края. При этом дополнительного пакета документов для получения поручительства не требуется: предпринимателям достаточно указать его в анкете на получение кредита в графе "предполагаемое обеспечение кредита", - обозначила Плетцер.

В 2017 году компания получила эксклюзивное право установки фирменных устройств компании "ГЛОНАСС". "Мы каждые три месяца заказываем заводу производство новой партии, и чтобы сохранить средства в обороте компании, оформили кредитную линию. Это позволило покрыть трехмесячную разницу между заказом и реализацией устройств", - рассказала руководитель "Волтон Менеджмент Рус" Анфиса Лещенко.

Поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело, является одним из направлений работы по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент России Владимир Путин. Одной из задач нацпроекта является обеспечение финансовой доступности для предпринимателей.