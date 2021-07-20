В Хабаровском крае авиапарк региональной авиакомпании пополнили двумя самолетами L-410

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" пополнила парк двумя самолетами L-410. Новые воздушные суда вылетели в свои первые рейсы на север региона, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Два эти борта приобретены в лизинг при финансовой поддержке краевого бюджета, по инициативе и при непосредственном участии правительства края. Новая команда управленцев "Хабавиа" наводит порядок в компании. Есть четкая стратегия развития", - приводятся в сообщении слова врио губернатора края Михаила Дегтярева.

Хабаровский край имеет очень протяженную территорию, с рядом населенных пунктов на севере края нет другого сообщения, кроме воздушного. В первую очередь новые самолеты будут выполнять рейсы в северные населенные пункты - Богородское, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Нелькан. "Их (самолетов - прим. ТАСС) покупка позволит нам в обозримой перспективе увеличить количество рейсов и их ритмичность. И, конечно, мы сохраняем программу льготных перевозок на север, финансируемую из краевого бюджета", - сказал Дегтярев. Как уточняли ТАСС ранее в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, в этом году в регионе рассчитывают перевезти по программе льготных перелетов около 30-35 тыс. человек.

Первым пассажиром борта, названного именем бывшего первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС Алексея Климентьевича Черного, стал хабаровчанин Дмитрий Шульгин. На память ему вручили книгу о видном государственном деятеле, которую подписал врио губернатора Хабаровского края. Второй самолет получил имя первого губернатора Приамурья барона Андрея Николаевича Корфа.

L-410 UVP E-20 собирают на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге по проекту чешской компании LET Aircraft Industries. Это многоцелевые двухмоторные воздушные суда четвертого класса вместимостью 15-19 пассажиров, способные совершать перелеты на расстояние до 1,5 тыс. километров. Их можно эксплуатировать на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими - до 850 метров - взлетно-посадочными полосами.

У "Хабавиа" уже есть четыре L-410. В 2020 году они выполнили 667 регулярных рейсов. Всего в авиапарке вместе с новинками - 12 воздушных судов. "У нас также серьезные планы на 2022 год. Скорее всего, это будет освоение самолетов Сухой Superjet 100, дальнейшее развитие маршрутной сети компании", - цитируют в сообщении генерального директора "Хабаровских авиалиний" Алексея Фраймовича.