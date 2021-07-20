Объем договоров по закупкам госкомпаний в РФ вырос по сумме на 18% за полгода

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Объем договоров, заключенных госкомпаниями в ходе электронных и бумажных торгов за первое полугодие 2021 года, составил 2 трлн рублей, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе федеральной электронной площадки "РТС-тендер".

Речь идет о закупках по Федеральному закону № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Данный закон регулирует закупки коммерческих организаций с участием государства и госструктур, которые оплачивают заказы из собственного бюджета. Заказчиками могут выступать в том числе компании с долей государства более 50%, их "дочки", субъекты естественных монополий.

"Согласно аналитическим данным площадки, по итогам первого полугодия 2021 года количество размещенных закупок выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило порядка 555 тыс., при этом сумма размещенных закупок увеличилась фактически вдвое и составила 9,9 трлн рублей. Количество заключенных договоров составило 794 тыс. на сумму 2 трлн рублей, что на 12% по количеству и на 18% по сумме больше результатов прошлого года", - сказали в пресс-службе.

При этом число активных заказчиков, то есть тех, кто разместил хотя бы одну закупку в этом периоде, сохранилось на уровне прошлого года - 22 тыс. заказчиков. Число закупок у единственного поставщика сократилось на 13%, а сумма таких закупок уменьшилась на 37% (143 тыс. на сумму 557 млрд рублей), что "подтверждает тезис о том, что большое количество таких закупок в прошлом году было связано с условиями пандемии", уточнили в пресс-службе.

В топе отраслей по сумме заключенных контрактов: продукция обрабатывающих производств, строительные работы, услуги в области информатизации и связи, услуги по оптовой торговле, уточнили на площадке.

"РТС-тендер" - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.