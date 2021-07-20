Более 118 млн рублей выделили из бюджета Приамурья на субсидирование внутренних авиарейсов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Более 118 млн рублей выделили из бюджета Амурской области на субсидирование перевозок на внутренних авиалиниях. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

"На субсидирование авиарейсов внутри Приамурья из областного бюджета выделено 118,23 млн рублей. Мы видим, что маршруты востребованы, самолеты заполняются. Субсидии из бюджета дают возможность держать стоимость билетов на приемлемом для людей уровне", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

По данным правительства области, за пять лет число внутренних авиамаршрутов увеличилось с четырех до семи, с начала года субсидируемыми авиарейсами воспользовались более 4,1 тыс. человек. Наиболее популярными стали рейсы Благовещенск-Зея, Благовещенск-Тында и в Экимчан. Они выполняются самолетами авиаперевозчика "СиЛА" и в рамках госзаказа компанией "Амурская авиабаза".

"С начала года по просьбам от районов добавили еще два маршрута по популярным у жителей области направлениям - с марта из Зеи в Благовещенск, с мая - в Февральск с Экимчаном. Планируем дальнейшее развитие внутрирегиональной сети авиаперевозок", - добавил Орлов.