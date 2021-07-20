Резидент ТОР "Забайкалье" ввел в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат

ЧИТА, 20 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Мангазея", которая является резидентом территории опережающего развития "Забайкалье", запустила горно-обогатительный комбинат на месторождении золота Наседкино в Могочинском районе Забайкалья. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Запуск ГОК "Наседкино" - это пример успешного и качественного сотрудничества бизнеса и власти на территории Забайкальского края. Проект входит в территорию опережающего развития "Забайкалье", которая дает ряд преференций инвесторам. В свою очередь, создание современного предприятия с инфраструктурой, привлекательными условиями работы способствует не только общему развитию рынка, но и экономическому росту региона. Благодаря развитию комбината в Могочинском районе появится 550 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Осипова.

Проект освоения месторождения Наседкино, подтвержденные запасы которого составляют 23,9 тонны золота, является одним из флагманских ТОР "Забайкалье" и главным инвестиционным активом ГК "Мангазея". Суммарный объем инвестиций в развитие месторождения превышает 13,6 млрд рублей. Предполагается, что с выходом на проектную мощность в 1 млн тонн руды в год предприятие будет добывать ежегодно до 2,5 тонны золота.

Всего в ТОР "Забайкалье" реализуется 25 инвестиционных проектов объемом более 192 млрд рублей, компаниями-резидентами создается более 8,8 тыс. новых рабочих мест.