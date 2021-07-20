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Биткойн опустился ниже $30 тыс.

На 07:42 мск его курс находился на уровне $29,890 тыс.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии снижался до $29,664 тыс. (-3,84%), свидетельствуют данные площадки на 07:37 мск.

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Согласно данным на 07:42 мск, курс биткойна находился на уровне $29,890 тыс. (-3,08%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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