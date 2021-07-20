Опрос: более 40% предпринимателей в России хотят повысить образование в сфере управления

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 40% российских предпринимателей намерены получить дополнительное образование в сфере бизнеса и управления. Об этом свидетельствуют результаты опроса владельцев и топ-менеджеров 1 811 компаний сектора малого и среднего бизнеса из всех регионов РФ, который провели Промсвязьбанк, "Опора России" и исследовательское агентство Magram Market Research.

Как следует из материалов опроса (имеется в распоряжении ТАСС), "42% респондентов планируют получить дополнительное образование в сфере бизнеса и управления". Из них 22% намерены сделать это в ближайшие шесть месяцев, еще 20% высказывают готовность, но не называют точных сроков.

"Наиболее высокий интерес у малых и средних предпринимателей вызывают бухгалтерский учет (31%) и финансовое планирование (27%). Эти две специальности образуют основу финансового менеджмента компании и являются ключевыми при принятии управленческих решений. Также большое количество предпринимателей собираются повысить собственную финансовую грамотность, которая также позволит им вести бизнес более эффективно. Примерно равное количество бизнесменов (16-18%) интересуются цифровизацией бизнеса, тайм-менеджментом, стратегическим развитием и маркетингом", - уточняется в материалах.

Как показало исследование, 89% представителей малого и среднего предпринимательства отмечают доступность получения бизнес-образования. Наиболее популярным форматом получения дополнительного бизнес-образования в России стали онлайн-курсы. Их проходили 42% предпринимателей. На втором месте по популярности офлайн-курсы (36%), далее следуют вебинары (25%), второе высшее образование (17%), аудиокниги и подкасты (15%), MBA (11%). Другие форматы выбирает 5% опрошенных.

Среди тех, кто имел опыт получения образовательных услуг, более 75% оценивают высокую эффективность и пользу полученных навыков и знаний, добавляется в исследовании.