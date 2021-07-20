Apple Pay становится доступен держателям карт "Мир"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Держатели карт "Мир" начиная с сегодняшнего дня получили возможность использовать функцию Apple Pay, которая позволяет не прикасаться к кнопкам платежного терминала и не передавать деньги из рук в руки при оплате продуктов и услуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы платежной системы "Мир".

Безопасность каждой транзакции в Apple Pay обеспечена инновационными технологиями iPhone. Оплата доступна для владельцев iPhone и Apple Watch. Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari.

Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами "Мир" сервис Apple Pay, стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Почта банк", банк "Центр-инвест", "Тинькофф банк" и Примсоцбанк, рассказал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

"Подключение к Apple Pay позволит предоставить держателям карт "Мир" еще один удобный, быстрый и безопасный способ бесконтактной оплаты. Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром" - скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы "Мир" и другие актуальные предложения", - добавил он.

Для совершения платежа необходимо настроить оплату картой "Мир" в Apple Pay. Достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. Для оплаты покупок достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу и пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля.

Платежная система "Мир" - российская национальнаяплатежная система, участниками которой являются более 270 банков. Более 150 банков занимаются эмиссией карт "Мир". Карты "Мир" сегодня принимаются в 11 странах, еще в трех странах проведены первые тестовые операции. Также реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт "Мир" на карты национальных платежных систем двух стран СНГ.