Графики перевода региональных информсистем на "Гостех" подготовят к маю 2022 года

МОСКВА, 20 июля./ТАСС/. Регионы подготовят план-графики перевода региональных информационных систем на платформу "Гостех" к маю 2022 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"К декабрю этого года регионам необходимо оценить целесообразность создания новых региональных информационных систем, а к маю 2022 года подготовить план-графики перевода региональных информационных систем на платформу "Гостех", - отметили в аппарате. Там добавили, что Чернышенко в Координационном центре при правительстве дал старт образовательному курсу для руководителей цифровой трансформации субъектов, региональных министров по цифровому развитию и информационным технологиям России. По итогам обучения будут разработаны командные проекты цифровых сервисов, которые будут учтены в региональных стратегиях цифровой трансформации.

"Цифровая трансформация - одна из пяти национальных целей. Президент поручил главам субъектов утвердить региональные стратегии до 1 сентября. Задача регионов, руководителей цифровой трансформации обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы", - пояснил Чернышенко.

Он также обратил внимание на запуск платформы "Гостех", которая позволит создавать информационные системы и сервисы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и муниципалитетов. "Каждая новая система разрабатывается "с нуля" без переиспользования существующих наработок. Это приводит к дополнительным затратам на создание дублирующего функционала и существенно замедляет вывод новых государственных сервисов в промышленную эксплуатацию. Мы провели аудит - выяснилось, что создано более 1000 ГИСов, большинство систем на 85% идентичны другу друг по функционалу. "Гостех" позволит уйти от этой неэфффективной практики. Множество разработчиков получат возможность участвовать в создании государственных продуктов на конкурентной основе, а госучреждения - широкий выбор ИТ-решений", - отметил Чернышенко.

В аппарате добавили, что работа над стратегиями цифровой трансформации, которые регионы должны защитить к 1 сентября 2021 года, продолжится и после этого срока. В среднем каждый регион выбрал восемь-девять отраслей для цифровизации. Больше всего отраслей выбрали Пермский край и Рязанская область - 17. По количеству выбранных отраслей субъекты распределили на три категории: регионы-лидеры, развивающиеся регионы и регионы, нуждающиеся в поддержке. При этом проекты делятся на те, которые обеспечены текущим финансированием, и те, на которые нужно выделять дополнительные средства.

"Мы будем спрашивать с субъектов программу "минимум", которая обеспечена федеральными средствами. Регион должен использовать эту возможность, чтобы расширить рамку бюджетного финансирования. Очень важно при планировании четко отвечать на вопросы, будут ли проекты обеспечены ресурсами", - отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, чьи слова приводят в аппарате Чернышенко. Министр также добавил, что если слушатели разработают эффективные и проработанные проекты по итогам обучения, Минцифры России будет готово их софинансировать.

О программе

Программа "Реализация проектов цифровой трансформации" разработана Центром подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. В 2021 году реализуется 14 отраслевых образовательных потоков, в которых принимают участие 1 тыс. руководителей цифровой трансформации региональных ведомств. Обучение уже завершили ответственные за цифровую трансформацию Минприроды, Минпросвещения, Минэнерго и Минздрава России.