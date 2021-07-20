В Китае создали поезд, способный развивать скорость до 600 км/ч

ШАНХАЙ, 20 июля. /ТАСС/. В городе Циндао (провинция Шаньдун, Китай) создали поезд на магнитной подушке, способный развивать скорость до 600 км/ч. Об этом сообщает во вторник информационный ресурс "Пэнпай".

В мае 2019 года был собран прототип данного поезда. В январе текущего года, пишет ресурс, началось тестирование всего комплекса, который обеспечивает движение поезда на магнитной подушке со скоростью до 600 км/ч. Испытания и комплексные проверки сошедшего с конвейера образца должны завершиться в 2021 году, об этом ранее заявлял руководитель научно-исследовательской группы и заместитель главного инженера локомотиво-вагоностроительной компании "Циндао Сыфан" (подразделение железнодорожной корпорации CRRC Дин Саньсань.

Реализация проекта была запущена в октябре 2016 года. В 2020 году тестовые пробеги проходил первый прототип поезда, сошедший с производственной линии в 2019 году.

Первой в мире действующей железнодорожной линией на магнитной подушке стал маглев в Шанхае, который в 2004 году соединил международный аэропорт Пудун со станцией метро Лунъянлу. Он преодолевает расстояние в 30 км за семь с небольшим минут. Этот маглев также является самым быстрым из функционирующих в мире коммерческих поездов на магнитной подушке - состав развивает скорость в 431 км/ч.

В настоящее время около десяти стран мира разрабатывают поезда на магнитной подушке. Рекорд скорости пассажирского состава принадлежит Японии - маглев в этой стране в 2015 году на тестовом участке разогнался до 603 км/ч.

Сейчас в Китае максимальная скорость движения рельсовых пассажирских поездов составляет 350 км/ч.