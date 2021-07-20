Авиакомпании на Урале сэкономили 25 млрд рублей с 2020 года по льготе на пассажирские суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Уральские авиаперевозчики, благодаря льготе по уплате таможенной пошлины на пассажирские воздушные суда, сэкономили 25 млрд рублей за 14 месяцев, с мая 2020 года. Об этом сообщили журналистам в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).

"Специальная льгота по уплате ввозной таможенной пошлины на пассажирские воздушные суда действует с мая 2020 года. За прошедшие 14 месяцев уральские авиаперевозчики обновили свои авиапарки на 32 транспортных средства. Экономия авиакомпаний региона превысила 25 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В УТУ уточнили, что из приобретенных 32 самолетов семь было приобретено в 2021 году.

Всего в Уральском федеральном округе зарегистрировано три авиакомпании: "Уральские авиалинии", "Ютэйр" и "Ямал".