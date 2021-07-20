Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,37%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,37% и составил 3 707,23 пункта, индекс РТС поднимался на 0,38% - до 1 565,35 пункта.

К 10:15 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи рос до 3 712,55 пункта (+0,52%), а индекс РТС - до 1 570,58 пункта (+0,72%).

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,19% - до $69,44 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,24% и торгуется на уровне $67,17 за баррель.