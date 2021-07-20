Ретейлеры предупредили о риске пустых полок в магазинах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в "серую зону", а также "с большой долей вероятности" может привести к пустым полкам в магазинах и сокращению выбора в ассортименте интернет-магазинов. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которое они направили главе Минприроды Александру Козлову 8 июля.

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"Ассоциация видит риски дестабилизации рынка в связи с предложенными в законопроекте нормами. Запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную информационную систему, простимулирует развитие "серого" рынка, повлечет сокращение ассортимента и дефицит различных товаров в законопослушных офлайн- и онлайн-каналах продаж", - сообщили ТАСС в АКОРТ.

Авторы письма также указывают, что предлагаемая редакция законопроекта "с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов", а также создает "крайне дискреционные полномочия регулятора по реализации прямого запрета на движение товаров на российском рынке".

Кроме этого, указывают в АКОРТ, предложенная инициатива поставит российских производителей в неравные условия с поставщиками из стран ЕАЭС, для которых сейчас не предусмотрена необходимость регистрировать продукцию в системе.

"В связи с этим АКОРТ предлагает проработать использование иных, не предполагающих введение запрета на оборот товаров, механизмов администрирования ответственности товаропроизводителей", - сообщили в АКОРТ. Так, авторы письма отмечают, что до настоящего времени так и не был сформирован реестр субъектов хозяйственной деятельности, обязанных выполнять нормативы утилизации. "Без решения данной задачи невозможна эффективная система администрирования РОП в принципе", - считают они.

При этом в АКОРТ отметили, что члены ассоциации полностью разделяют озабоченность властей вопросами экологии и со своей стороны предпринимают все возможные действия для минимизации образования отходов и повышения объемов мусора, отправляемого на переработку.

О законопроекте

Минприроды России ведется работа над редакцией проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и статью 8 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". "Российский экологический оператор" (РЭО) может стать оператором электронной системы расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки и контролировать взимание с компаний экологического сбора. Предполагается, что новые правила РОП вступят в силу с 2022 года.

Оператор системы будет осуществлять сквозной контроль всех платежей экосбора, анализировать отчетность и направлять уведомления в Росприроднадзор в случае каких-либо несоответствий. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 законопроектом предполагается установить запрет на "реализацию на территории Российской Федерации товаров, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учета отходов от использования товаров".