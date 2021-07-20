Правительство утвердило цели и основные направления зеленого финансирования

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило цели и основные направления зеленого финансирования. Как отмечает во вторник пресс-служба кабмина, принятые решения помогут сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты.

"В России готовится к запуску система финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение, определяющее цели и основные направления ее функционирования, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Так, финансирование будет вестись за счет зеленых или адаптационных финансовых инструментов (кредитов или облигаций). С их помощью бизнес сможет привлекать на выгодных условиях внебюджетные средства. Отмечается, что зеленые проекты должны соответствовать целям международных документов в области устойчивого развития и климата. К адаптационным проектам такие требования не предъявляются, при этом они не должны противоречить приоритетам РФ в сфере экологии.

В числе таких приоритетов названы снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов. В целом проект должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды, подчеркивают в кабмине.

Подписанное распоряжение также определяет направления зеленого финансирования. В частности, речь идет об энергетике, промышленности, строительстве, транспорте, обращении с отходами, сельском хозяйстве, водоотведении и водоснабжении. Специальные финансовые инструменты будут доступны именно в этих отраслях.

"Принятое распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. В продолжение этой работы в ближайшее время будут представлены критерии отбора зеленых проектов и утвержден механизм их верификации", - резюмировала пресс-служба правительства.