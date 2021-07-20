Крупнейший на Дальнем Востоке склад класса "А" запустили в свободном порту Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток, индустриально-логистический парк "Авиаполис Янковский" (входит группу компаний "DNS Девелопмент") запустил крупнейший на Дальнем Востоке складской комплекс класса "А" площадью 53 тыс. кв. м. Об этом сообщила во вторник пресс-служба группы компаний.

"Это первый резидент свободного порта Владивосток, который так рачительно и быстро осознал потребность Владивостока, Приморья в создании таких логистических центров - чтобы здесь был транспортный узел между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом, где было бы удобно размещаться крупным компаниям, совершать различные перевозки. Строительство такого логистического терминала имеет большое значение для всей отрасли, это дополнительные рабочие места, современные системы управления, быстрое оформление грузов. Мы, конечно, поддержим такие проекты", - процитировала пресс-служба губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Комплекс решает проблему нехватки современных складов, в которых бизнес может организовать эффективную автоматизированную систему адресного хранения, учета и сортировки товара. Рабочая высота потолков нового склада класса "А" составляет 11,5 м, пол с антипылевым покрытием выдерживает нагрузку до 8 тонн на квадратный метр, для погрузочно-разгрузочных работ установлены ворота докового типа с площадками регулируемой высоты. Все складские комплексы "Янковского" обеспечены автономным тепло- и электроснабжением, центральным водоснабжением, системой вентиляции, оптоволоконной и релейной связью. Комплекс находится в пяти минутах езды от международного аэропорта и в 30 минутах от Владивостока.

С открытием нового склада, шестого по счету, общий объем арендных площадей в парке составил 52 тыс. кв. м помещений класса "В" и 105,7 тыс. кв. м помещений класса "А". Всего в создание "Авиаполиса Янковский" инвестор вложил более 3 млрд рублей, из них вложения в новый склад составили 1,7 млрд рублей. Сейчас его арендаторы готовят свои помещения к работе. В их числе группа компаний DNS, сеть спорттоваров "Спортмастер", сеть магазинов детских товаров Rich Family и другие.

Уточняется, что, по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на сегодня 2 041 резидент ведет инвестиционную деятельность на территориях свободного порта Владивосток. Общая стоимость проектов составляет свыше 1,1 трлн рублей, в результате их полной реализации будет создано более 85 тыс. рабочих мест. От общего количества инвестиционных проектов около 260 уже успешно реализованы, размер вложений составил 199,5 млрд рублей, рабочие места на предприятиях, созданных резидентами СПВ, получили более 25 тыс. дальневосточников.