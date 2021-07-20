В Минприроды призвали не пугать россиян пустыми полками из-за новой концепции РОП

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минприроды России отвергло опасения относительно возможного дефицита товаров из-за введения новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) с 2022 года и призвало "не пугать россиян пустыми полками". Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте министерства.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в "серую зону", а также "с большой долей вероятности" может привести к пустым полкам в магазинах.

"Минприроды России опровергает дефицит товаров в магазинах. Реализация новой концепции РОП не скажется на ассортименте товаров в магазинах", - говорится в сообщении министерства.

В Минприроды напомнили, что производители несут ответственность за утилизацию товаров и упаковки уже более четырех лет. "Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", - добавили в министерстве.

Оператором электронной системы расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может стать "Российский экологический оператор". Оператор системы будет контролировать взимание с компаний экологического сбора, анализировать отчетность и в случае каких-либо несоответствий направлять уведомления в Росприроднадзор. В рамках системы планируется создать несколько реестров: производителей товаров, импортеров, самих товаров, их упаковки, а также реестр тех, кто осуществляет обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров

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