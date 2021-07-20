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СМИ: экономический ущерб провинции Хэнань в Китае от сильных дождей превысил $11 млн

В регионе повреждено свыше 9,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, отмечает агентство Синьхуа

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Проливные дожди в центральной китайской провинции Хэнань повредили свыше 9,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, прямой экономический ущерб региона превысил 73 млн юаней (около $11,3 млн). Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.

По его данным, сильные ливни обрушились на провинцию 16 июля. Стихия затронула почти 145 тыс. местных жителей, более 10,1 тыс. человек были переселены в безопасные районы.

Как отмечается, в 16 средних и крупных водохранилищах провинции уровень воды поднялся выше аварийной отметки. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в уезде Лушань города Пиндиншань - там выпало более 400 мм.

Во вторник утром паводок стал причиной взрыва на заводе по производству алюминиевых сплавов в городе Дунфэн. Как сообщили местные власти, резкое повышение уровня воды в расположенной вблизи завода реке Иньхэ привело к разрушению заводской стены. Вода попала на территорию завода, в результате чего произошел взрыв.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие 24 часа сильные ливни ожидаются в центральных, западных и северных районах провинции.

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