Вылов тихоокеанских лососей в 2021 году вырос до 91 тыс. тонн

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вылов тихоокеанских лососей в России с начала 2021 года вырос в 2,4 раза и по состоянию на 19 июля достиг 91 тыс. тонн, говорится в сообщении Росрыболовства.

"По состоянию на 19 июля на Дальнем Востоке добыто 91 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это больше в 2,4 раза по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года и на 19% меньше по сравнению с данными на 2019 год", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, за прошедшую неделю прирост составил 34 тыс. тонн. Лидирующую позицию по объему добычи - 78 тыс. тонн - занимает горбуша, ее вылов сосредоточен на северо-востоке Камчатки. Активно развивается промысел этого вида рыбы в Магаданской области и в Охотском районе Хабаровского края. В Сахалино-Курильском регионе интенсивный промышленный лов горбуши ведется только на Северных Курилах.

Как сообщили в Росрыболовстве, общий вылов нерки к 19 июля достиг 9 тыс. тонн, вылов кеты - 3,6 тыс. тонн. Вылов малочисленных видов тихоокеанских лососей (кижуча, чавычи и симы) в сумме составил 331 тонну. Лососевая путина началась в России с 1 июня 2021 года.