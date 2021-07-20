Лукашенко потребовал удержать ВВП Белоруссии на уровне 3,5% в условиях санкций

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу сохранить до конца года ВВП на уровне 3,5%, несмотря на западные санкции. Об этом он заявил во вторник на совещании по приоритетам внешней политики с участием руководителей белорусских загранучреждений.

"Какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5% ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно, да, трудно. Главная задача, как на фронте, - выстоять и победить", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что поставил перед правительством задачу преодолеть санкции "без всяких проблем". "Мы половину производимого продаем, и это не сотни миллиардов долларов, и рынки наши понятно где. На тех рынках против нас санкции не ввели", - отметил Лукашенко. Вместе с тем он отметил, что у некоторых белорусских предприятий из-за санкций возникли проблемы с закупкой комплектующих в Европе. В связи с этим он отметил, что, если бы в стране активнее занимались импортозамещением, то подобных проблем можно было избежать. Президент поставил в пример Минский автомобильный завод, который совместно с китайскими партнерами организовал в индустриальном парке "Великий камень" под Минском производство двигателей. "Просто шевелиться нужно", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность, что за счет поддержки со стороны России стране удастся компенсировать потери от санкций со стороны Запада. ВВП Белоруссии по данным Белстата, в первом полугодии вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По расчетам аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР) динамика роста ВВП республики в мае и июне свидетельствует о завершении процесса восстановления экономической активности в Белоруссии, они ожидают замедление роста белорусской экономики во втором полугодии. В июле ЕАБР прогнозировал рост ВВП Белоруссии в 2021 году на 1,3%, но не исключал падения экономики на 1-2% в случае реализации рискового сценария из-за усиления западных санкций.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, рост ВВП должен быть на уровне 1,8%. В 2020 году ВВП Белоруссии сократился на 0,9%.