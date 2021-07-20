Климатические меры ЕС могут затронуть финский импорт электроэнергии из России

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июля. /ТАСС/. Пакет климатических мер ЕС может в перспективе затронуть сразу несколько позиций финского импорта из России - электроэнергию, химическую продукцию, металлы и изделия из них. Такую оценку озвучило во вторник Торговое представительство России в Финляндии.

"Торгпредство подсчитало зависимость Финляндии от импорта из России по позициям, попадающим под введение с 2026 года трансграничного углеродного налога ЕС. Доля России в финском импорте в среднем за период 2019-2021 годов по релевантным отраслям следующая: электроэнергия - 28-29% (€90-300 млн), химическая продукция (удобрения минеральные или химические, нитраты калия, азотная кислота, аммиачные кислоты) - 66-77% (€116-119 млн), металлы и изделия из них - 6-9% (€146-158 млн). Всего по совокупности указанных товарных позиций российские поставки в 2020 году составили €355,9 млн, что составляет порядка 12,5% от финского импорта данных товаров из всех стран", - говорится в сообщении Торгпредства.

Ранее в июле Еврокомиссия представила комплексный пакет климатических и энергетических мер, которые декларируют приверженность государств-членов цели по сокращению выбросов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году. В документе предлагается установить единый порог по чистым выбросам парниковых газов в ЕС на уровне 310 млн тонн эквивалента CO2 в год, а также ставится задача по производству 40% энергии из возобновляемых источников.

Были также опубликованы первые официальные предложения по введению в ЕС трансграничного углеродного регулирования - системы экологических таможенных сборов ЕС (CBAM). Предполагается, что цена CBAM-сертификата будет привязана к средней за прошлую неделю цену единицы сокращения выбросов на европейском углеродном рынке (EU ETS), что сейчас составляет около €50-55 за тонну СО2-эквивалента.

Система экологических таможенных сборов должна быть введена в действие в 2026 году, переходный период продлится с 2023 по 2025 год. Во время переходного периода, который продлится с 2023 до 2025 год, данный механизм будет применяться только к производителям железа, стали, алюминия, цемента, удобрений и электричества. На этой стадии производители должны будут лишь информировать Еврокомиссию об уровне выбросов их производств без оплаты счетов. Это позволит подготовиться к введению окончательной системы в действие с 2026 года с одновременным запуском модернизированной системы торговли углеродными квотами (ETS).