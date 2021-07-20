Нефтетрейдеры оспорили наложенный ФАС штраф за сговор на бирже

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Топливные трейдеры "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл" обратились арбитражный суд Москвы с заявлениями об оспаривании наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штрафа в размере более 1 млрд рублей за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заявление "Солид - товарные рынки" поступило в суд 16 июля, заявление "А-Ойл" - 19 июля. Оба заявления пока не приняты к производству.

Ранее ФАС наложила на трейдеров административные штрафы за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году, каждая компания должна заплатить более 509 млн рублей. Источник, близкий к трейдерам, сообщал ТАСС, что компании не согласны со штрафом и будут его оспаривать.

О деле против трейдеров

ФАС возбудила дело против крупнейшего независимого нефтетрейдера "Солид - товарные рынки" и компании "А-Ойл" в начале 2019 года. Ведомство посчитало, что ряд сделок компаний в 2018 году по купле-продаже бензина на биржевых торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) мог привести к росту средней оптовой цены.

Ответчики позже обжаловали в суде претензию ФАС и настаивали на том, что служба неправомочна рассматривать такие дела. Но в июне 2020 года Арбитражный суд Московского округа отказал "Солиду" в удовлетворении требований. В октябре 2020 года Верховный суд отказал трейдеру в рассмотрении этого спора на заседании судебной коллегии по экономическим спорам.

В компании подчеркивали, что торги на СПбМТСБ представляют собой самостоятельный способ заключения договоров, урегулированный в специальном законе. "Антимонопольный орган вышел за пределы своих полномочий, усмотрев в действиях заявителя и "А-Ойл" признаки состава антимонопольного нарушения, ответственность за которое установлена в отношении действий участников торгов, проводимых в другом порядке и форме", - приводилась позиция трейдера в материалах суда.