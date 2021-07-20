Минцифры предложило ограничить платежи иностранным IT-компаниям без представительства в РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минцифры опубликовало проект постановления, дополняющее закон об обязанности международных IT-гигантов открывать представительства в России. Проектом предлагается ограничить совершение платежей и переводов для тех, кто не станет официальным российским резидентом. Соответствующий проект постановления ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.

В частности, проектом документа предлагается утвердить правила формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, а также состав сведений, включаемых в указанный перечень Кроме того, предложены правила формирования и ведения перечня иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, а также состав сведений, включаемых в указанный перечень иностранных поставщиков платежных услуг.

Ведомство предлагает создать два перечня, вести которые могут поручить Роскомнадзору. В один список включат компании, не исполняющие российский закон "о приземлении". В другой - иностранных поставщиков платежных услуг, взаимодействующих с цифровыми платформами. Обе информационные системы сделают публичными. Роскомнадзор в случае принятия нормативного акта обязан будет в течение трех дней исключить компанию из списка в случае выполнения требований закона или по решению суда.

Предложенный Минцифры проект постановления проходит общественное обсуждение.