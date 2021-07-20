В Новороссийске открыли причал, способный принимать суда грузоподъемностью 100 тыс. тонн

НОВОРОССИЙСК, 20 июля. /ТАСС/. Новый глубоководный причал, способный одновременно принимать два судна грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, открыли в Новороссийске на территории зернового терминала группы компаний "Дело". Суда, которые сможет принимать новый причал, смогут доставлять зерновые грузы в Юго-Восточную Азию. Церемония открытия состоялась во вторник.

"Мы с гордостью смотрим на это огромное судно, которое встало к нашему причалу 40А, $68 млн инвестировано было дополнительно в реконструкцию и строительство причала. Это уникальный причал, который откроет для российских хлеборобов новые рынки <...>. Хочется, чтобы здесь день за днем шла погрузочная работа, наши производители хлеба ставили новые рекорды по урожайности, а мы будем обеспечивать российский зерновой экспорт и доказывать всему миру, что Россия давно уже не сидит на нефтяной игле"- сказал в ходе церемонии председатель совета директоров компании "Дело" Сергей Шишкарев.

В пресс-службе компании уточнили, что проект реализуется в рамках общей инвестиционной программы холдинга до 2021 года. Новый причал позволит одновременно принимать два судна, максимальной грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Суда такого размера позволят доставлять зерновые грузы в Юго-Восточную Азию.

Благодаря строительству причала, по информации пресс-службы компании, получится расширить географию присутствия России как зернового импортера за счет способности принимать более крупные суда, которые без перегруза смогут идти на рынки Ближнего Востока и АТР. Кроме того, создание таких крупных экспортных хабов "повышает прозрачность рынка для контролирующих и фискальных органов, позволяет через систему учета и контроля уменьшать применение "серых" схем на экспортном рынке", отметили в компании.

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер".