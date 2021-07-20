В РЭО сообщили, что доля переработки мусора во вторсырье в России превысит 20% к 2030 году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Доля переработки отходов во вторичное сырье к 2030 году в России может достичь 20%, еще 15% будут компостироваться, менее половины отправится на полигоны, а остальное будет сжигаться либо превратится в топливо для цементных заводов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

"Если говорить по балансу, мы планируем, что 20 с небольшим процентов отходов (15 млн тонн в год) будут утилизироваться в виде вторичных материальных ресурсов, около 15% отходов (10 млн тонн) - в виде компоста и оставшаяся часть (5 млн тонн) - производство топлива для цементных заводов и энергетическая утилизация (в 2020 году 96% отходов захоранивали)", - сказал он.

При этом к 2030 году на полигоны направят менее 50% отходов, которые образуются. По словам Макрушина, есть четыре основных направления утилизации: отбор вторичных материальных ресурсов, компостирование отходов, производство из отходов топлива для использования на цементных и металлургических заводах и мусоросжигание на колосниковых решетках.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.