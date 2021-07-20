Пожарную технику ярославского производства начали поставлять в страны Африки и Востока

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Ярославская компания по производству пожарной техники и огнетушителей "Ярпожинвест" в мае 2021 года начала экспортировать продукцию в Иран, Ирак, Марокко и Турцию благодаря поддержке правительства региона. Об этом ТАСС сообщила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина.

"Руководство предприятия активно использует меры господдержки, предусмотренные национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". <…> Как результат, в этом году удалось начать поставки в четыре страны - Турцию, Иран, Ирак и Марокко. Найти новых партнеров в Азербайджанской республике и вернуться на рынок этого государства. Это при условии, что более 15 лет компания была ориентирована исключительно на внутренний рынок, но пересмотрела свое отношение к возможностям международного экономического сотрудничества", - сказала Пенягина.

По ее словам, руководство компании принимало участие во встречах формата "Час с торгпредом", получало консультационную и экспертную поддержку регионального правительства. Как сообщил журналистам генеральный директор компании "Ярпожинвест" Андрей Воронов, сейчас компания вышла на новые рынки и намерена расширять производство.

"Мы рассматриваем возможность создания совместного производства на территории Турции, куда мы бы представляли материалы, а окончательная сборка осуществлялась там. Это очень облегчает получение европейской сертификации, это открывает новые рынки Европы", - рассказал Воронов.

Компания "Ярпожинвест" выпускает огнетушители, баллоны для технических газов и для разных типов огнетушителей, пожарный инвентарь. В год компания выпускает более шести млн огнетушителей различных модификаций. На предприятии работают пять цехов на площади около 40 тыс. кв. м.