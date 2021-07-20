Доходы провинции Хайнань от туризма за первое полугодие выросли на 260,1%

ХАЙКОУ /Китай/, 20 июля. /ТАСС/. Доходы туристической отрасли южной китайской провинции Хайнань за первую половину 2021 года увеличились на 260,1% по сравнению с первым полугодием 2020 года, превысив 81,9 млрд юаней (около $12,6 млрд). Такие данные публикует во вторник на своем сайте провинциальное статистическое управление.

Доходы за первое полугодие выросли на 67,1% и в сравнении с показателем за тот же период 2019 года. За январь-июнь, согласно официальным данным, эту южную китайскую провинцию с туристическими целями посетили более 43,2 млн человек. Рост соответствующего показателя в годовом выражении составил 119,7%, а в сравнении с тем же периодом 2019 года - 12%.

Власти провинции Хайнань к 2025 году поставили задачу увеличить годовой турпоток на острове до 110 млн человек, а общие доходы от туризма - до 180 млрд юаней (около $27,8 млрд). Ключевыми направлениями работы станут, в частности, развитие автомобильного туризма по кольцевой дороге на острове, экотуризма, инфраструктуры магазинов беспошлинной торговли, медицинского туризма, а также совершенствование инфраструктуры основных достопримечательностей Хайнаня.

К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления".

За годы 13-й пятилетки (2016-2020) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.