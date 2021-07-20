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Еврокомиссия предложила запретить в ЕС анонимные электронные кошельки для криптовалют

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выступила с рядом законодательных инициатив, одна из которых предполагает запрет на использование на территории ЕС анонимных электронных кошельков для осуществления транзакций с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Еврокомиссии (ЕК).

"Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами <...> ЕС в области криптовалют", - указывается в тексте.

Отмечается, что поправки обеспечат полную прозрачность оборота криптоактивов и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование при отмывании денег или финансировании терроризма.

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