Алиев отметил увеличение товарооборота между Азербайджаном и Россией

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Азербайджан и Россия уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос. Об этом заявил во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"По двусторонней повестке дня <…> мы движемся очень уверенно. Товарооборот за первые полгода вырос. Это очень важно, поскольку у нас падение было в прошлом году более 10%", - сказал азербайджанский лидер.

По словам Алиева, две страны активно наращивают сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. "По транспортному коридору "Север - Юг" было транспортировано грузов где-то на 20% больше, чем в прошлом году. Так что коридор уже работает", - добавил он.

Касаясь взаимодействия в гуманитарной сфере, президент Азербайджана сообщил, что в этом году состоялся первый выпуск бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

"У нас в двух филиалах - МГУ и Сеченова - обучаются более тысячи студентов. Азербайджанских студентов, обучающихся в России, - более 15 тыс. А 16 тыс. азербайджанских студентов обучаются в Азербайджане на отделении русского языка. Так что вот такая большая когорта азербайджанской молодежи, которая уже связана с Россией - языком и общением, образованием. Думаю, что очень важно в деле передачи нашего опыта подрастающему поколению", - сказал Алиев.