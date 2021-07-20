Госдеп заявил, что санкции США не смогли помешать строительству "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приостановили действие санкций в отношении "Северного потока - 2", потому что они вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ясно заявил, что мы продолжаем выступать против газопровода "Северный поток - 2", рассматриваем его в качестве геополитического проекта Кремля, направленного на расширение российского влияния на европейские энергетические ресурсы, чтобы обойти Украину, - сказал он. - Это плохая сделка для Германии, Украины и для Европы в целом".

"Газопровод был достроен на более чем 90%, когда администрация приступила к своим обязанностям в январе. Да, мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом, - отметил он. - Стоит упомянуть, что в целом мы ввели санкции против 19 объектов по сравнению с двумя объектами, включенными в санкции прошлой администрацией. Между тем мы признаем, что санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление [санкций] в рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с нашими европейскими союзниками".

Договоренности с ФРГ

Прайса попросили прокомментировать информацию агентства Bloomberg о том, США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток - 2". Такое соглашение, как ожидается, будет предполагать возможность введения рестрикций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину.

"У нас нет окончательных деталей, чтобы сообщить [об этом]. Я ожидаю, что мы сможем скоро сказать больше", - отметил представитель администрации. "Мы продолжим выполнять свои законодательные обязательства, для нас [администрации] очень важно следовать закону, - сказал он. - Как вы знаете, в Конгресс в мае был направлен доклад, спустя 90 дней в августе должен быть предоставлен другой".

По словам главы пресс-службы, США находятся в постоянном контакте с союзниками и партнерами. "Советник Госдепартамента Дерек Шолле сейчас в Киеве, завтра он отправится в Варшаву. Он продолжит дипломатические обсуждения с Украиной и Польшей по ряду вопросов, что включает "Северный поток - 2" и энергетическую безопасность в более широком плане", - сказал он.