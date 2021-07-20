Минфин США вновь продлил защиту американской Citgo от кредиторов венесуэльской PDVSA

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Министерство финансов США во вторник еще на три месяца продлило запрет на любого рода сделки с заложенными по облигациям венесуэльского государственного нефтепроизводителя PDVSA акциями его американской дочерней компании Citgo, которой, по сути, управляет оппозиция в Каракасе.

Таким образом власти США в очередной раз обеспечили защиту Citgo от кредиторов PDVSA. Новая лицензия, выданная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, действует до 21 октября 2021 года. Она заменяет аналогичный документ от 23 декабря прошлого года, который должен был действовать до 21 июля 2021 года.

Соединенные Штаты ввели санкции против PDVSA 28 января 2019 года. По данным американского правительства, в результате этого поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали. При этом сообщалось, что Citgo сможет продолжить работать в США, если не будет переводить вырученные средства на счета PDVSA.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.