WSJ: США и Германия 21 июля объявят о сделке по "Северному потоку - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2". Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, ожидается, что стороны объявят о достижении договоренности уже в среду, 21 июля.

По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток - 2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину. По словам источника агентства из числа официальных лиц США, стороны близки к соглашению.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. На прошлой неделе "Северный поток - 2" обсуждали в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.