Эксперты: объем рынка квантовых вычислений составит $450-850 млрд к 2040 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аналитики прогнозируют, что рынок квантовых вычислений и связанных с ними услуг будет быстро расти в ближайшие два десятилетия, в результате чего к началу 2040 годов его объем достигнет отметки в $450-850 млрд. Об этом в среду сообщила пресс-служба консалтинговой компании BCG.

"Недавние достижения и стратегические планы крупных производителей оборудования, таких как IBM, Google, Honeywell, IonQ и PsiQuantum, повысили нашу уверенность в том, что уже до конца этого десятилетия мы получим оборудование, достаточно мощное для решения ключевых проблем бизнеса и общества. Задействованные в этом компании и правительства должны подготовиться к ускоренному графику", - заявил директор BCG Жан-Франсуа Бобье, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Квантовыми компьютерами называют особые вычислительные устройства, чья мощность растет экспоненциальным образом благодаря применению принципов квантовой механики в их работе. Они состоят из так называемых кубитов - ячеек памяти и примитивных вычислительных модулей, способных хранить в себе одновременно и ноль, и единицу.

Как отмечается в сообщении, недавние прорывы в разработке квантовых компьютеров, а также быстрый рост государственных и частных инвестиций в эту область науки и техники в последние три года, заметно повысили оптимизм аналитиков компании BCG в отношении коммерческих перспектив квантовых вычислений.

Будущее рынка

В соответствии с их текущими прогнозами, в ближайшие два десятилетия объем этого рынка составит около $450-850 млрд. Самая значимая его часть, около 20-40% от его общего объема ($175-330 млрд), будет связана с моделированием различных химических, физических и экономических процессов при помощи квантовых вычислительных систем.

Сопоставимая, но несколько меньшая часть рынка квантовых вычислений придется на технологии и продукты, связанные с машинным обучением ($95-250 млрд), а также с решением проблем оптимизации в экономике, финансовом деле, логистике, а также в различных научно-технологических областях ($110-210 млрд). Несколько меньше перспектив у криптографической части рынка - на ее долю придется около $40-80 млрд.

В России, по мнению исследователей, в ближайшие годы будут особенно востребованы те вычислительные технологии, которые будут применяться для решения оптимизационных задач, в том числе в сфере финансов, страхования, логистики и в аэрокосмической отрасли. При этом аналитики полагают, что наибольшие плюсы от развития квантовых компьютеров получит финансовая отрасль.

В свою очередь, на глобальном уровне в это десятилетие разгорится борьба между пятью конкурирующими технологиями создания кубитов на базе сверхпроводников, ионных ловушек, фотонов, квантовых точек и холодных атомов. У каждой из них есть свои плюсы и минусы в плане производительности и масштабируемости, что не позволяет определить однозначного лидера, подытожили исследователи.