Американский сенатор считает, что сделка по Nord Stream 2 станет победой для России

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Договоренности по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2", о достижении которых, по сообщениям СМИ, собираются объявить Вашингтон и Берлин, станут геополитической победой для России и "катастрофой для США" и их союзников. Такую точку зрения выразил во вторник сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас), регулярно выступающий с критикой в адрес "Северного потока - 2" и призывающий администрацию США к введению дополнительных санкций, направленных на предотвращение реализации данного проекта.

"Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для [российского лидера Владимира] Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент [США Джо] Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину", - утверждается в заявлении Круза, опубликованном на его сайте.

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по "Северному потоку - 2" уже в среду, 21 июля. По сведениям издания, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало во вторник, что США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток - 2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину. По словам источника агентства из числа официальных лиц США, стороны близки к соглашению.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. На прошлой неделе "Северный поток - 2" обсуждали в Вашингтоне Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.