Около четверти россиян считают невыгодными валютные сбережения

Также около 30% опрошенных считают наиболее выгодным способом накоплений - размещение денег на вкладах в рублях, но под более высокий процент, чем на валютных вкладах. Половина опрошенных затруднились с ответом на вопрос о предпочтительном способе накопления средств.

Среди крупных целей, на которые откладывают средства респонденты чаще всего оказываются формирование подушки безопасности (33%), улучшение жилищных условий (26%) и отпуск или крупные покупки (22%). На покупку автомобиля копят 17% опрошенных. 10% копят или хотят начать копить на будущую пенсию, у 19% нет денег на накопления.

Также опрос показал, что половина россиян считают своевременным повышение размера страхового возмещения по вкладам. Из них 27% считают, что действующую с 30 декабря 2014 года сумму 1,4 миллиона рублей нужно увеличить на величину накопленной инфляции за эти годы. Еще 23% выступают за значительное увеличение гарантированной суммы по вкладам. 11% считают, что сумму страхового покрытия по вкладам менять не нужно.

Кроме того, из данных опроса следует, что пандемия осложнила гражданам выбор доходных инструментов, так как большая часть (52%) россиян затрудняется сейчас дать свой прогноз по изменению ставок вкладов во втором полугодии. 25% опрошенных ожидают роста ставок по банковским вкладам до конца 2021 года. Из них 5% полагают, что ставки могут вырасти более чем на 4 процентных пункта (п. п.), 8% ждут повышения ставок по вкладам на 2-4 п. п., 12% - на 1-2 п. п.

"Опрос подтвердил, что в текущей ситуации роста ставок по вкладам клиенты не готовы размещать свои сбережения в долгосрочный продукт с фиксированной ставкой и предпочитают продукты, где доходность следует за рыночными индикаторами", - комментирует лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка Александр Бородкин.

Опрос проведен банком 12-17 июля среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.