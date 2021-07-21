Reuters: США в рамках сделки по "Северному потоку - 2" оставляют за собой право на санкции

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" оставляют за собой право на использование в зависимости от каждого конкретного случая предусмотренных американским законодательством санкций. Об этом пишет во вторник со ссылкой на источники агентство Reuters.

Как поясняет Reuters, соглашение на данный момент предотвратит введение "предписанных Конгрессом США" санкций против компании - оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Весной США приняли решение пока что не вводить эти рестрикции, поскольку это, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, противоречило бы их национальным интересам. При этом Вашингтон решил тогда применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".

По информации Reuters, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против РФ в случае, если трубопровод будет использован для "нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы". Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства "Северного потока - 2", однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность "использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона", отмечает агентство.

Сделка по газопроводу

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по "Северному потоку - 2" уже в среду, 21 июля. По сведениям издания, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало во вторник, что США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток - 2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину. По словам источника агентства из числа официальных лиц США, стороны близки к соглашению.

По данным агентства, предполагается также, что США и Германия попытаются привлечь инвестиции в размере до $1 млрд на развитие на Украине экологически чистой энергетики. Германская сторона первоначально готова будет привлечь инвестиции на $175 млн. Как при этом пишет Reuters, подробностей относительно того, откуда будут поступать средства в фонд, пока нет, но, вероятно, он будет финансироваться за счет частных инвестиций, привлеченных под государственные гарантии.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. На прошлой неделе "Северный поток - 2" обсуждали в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.