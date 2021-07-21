"Известия": конфискацию имущества могут включить в статью УК о валютных операциях

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития выдало положительное решение законопроекту Минфина о применении конфискации в качестве наказания по ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов") и ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте"). Об этом в среду сообщает газета "Известия".

Согласно данным газеты, в качестве аргумента в пользу новых норм министерство указывает на "Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности", участники которой должны сотрудничать в исполнении "постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер". "При этом, как уточняет Минфин, закон о ратификации этой конвенции отдельно оговаривает, что применение конфискационных мер распространяется только в отношении преступлений, указанных в пункте "а" пункта 1 статьи 104.1 УК. То есть денег, полученных в результате преступлений из корыстных побуждений", - уточняет газета.

Кроме этого, согласно второму дополнительному протоколу к Европейской конвенции "о взаимной правовой помощи по уголовным делам", запрашивающая сторона может получить имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, приобретенное преступным путем, пишет газета.

Как сообщил "Известиям" глава профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в Госдуме готовы поддержать законопроект.

При этом законопроект может затронуть не только физических, но и юридических лиц. "В частности бизнесменов, так как зачастую они работают в полутени. Многие из них имеют какие-либо интересы за границей, например, покупают недвижимость, обустраивают жизнь своих детей", - пояснил руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, слова которого приводят "Известия".

Комплекс дополнительных мер по организации возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений на территории РФ, согласован в ходе заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, которое состоялось 23 сентября 2020 года по распоряжению президента РФ.