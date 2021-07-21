Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V"

"РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении РФПИ.

Образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. РФПИ и Vabiotech активно осуществляют процесс технологического трансфера. "Спутник V" получил регистрацию Министерства здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам 23 марта 2021 года.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ, Филиппин и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" является одной из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.