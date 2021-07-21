{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V"

Образцы направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первая партия вакцины против коронавируса "Спутник V" произведена во Вьетнаме, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении РФПИ.

Образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. РФПИ и Vabiotech активно осуществляют процесс технологического трансфера. "Спутник V" получил регистрацию Министерства здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам 23 марта 2021 года.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ, Филиппин и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" является одной из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

Теги
РоссияВьетнамПандемия COVID-19
МАКС-2021
КРЭТ усовершенствовал защитную маску для 100% защиты от вирусов
Сертификация изделия планируется на 2022 год
Читать полностью