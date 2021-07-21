"Русал" оценил убытки от введения пошлин РФ на экспорт металлов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Производство части алюминиевой продукции "Русала" станет убыточным после введения экспортных пошлин РФ на металлы, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Русала" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин. При этом компания оценила свои экономические потери от введения пошлин в "сотни миллионов долларов".

"Наши потери за полгода действия пошлины могут составить сотни миллионов долларов. Производство некоторых видов продукции просто станет убыточным. По нашей оценке, это сотни тысяч тонн. Если мы не будем производить эту номенклатуру, то, естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями. С учетом того, что мы производим 4 млн тонн в год, из которых 2,8 млн идет на экспорт. В тот объем, что идет на экспорт, уйдут и убыточные поставки, так как мы заинтересованы в сохранении этих рынков. Это как первичный алюминий, так и сплав", - сказал он.

При этом по большей части длинных контрактов у компании нет возможности включить пошлину в цену, а там, где есть возможность пересмотра стоимости, это могут не позволить сделать рыночные условия, отметил Андрюшин.

"Русал" в настоящее время не имеет сверхприбыли, особенно на внутреннем рынке, а цена на алюминий не является пиковой и находится на средних значениях за последние 10 лет, подчеркнул топ-менеджер компании. Средняя себестоимость алюминия также выросла, добавил он.

Рынок алюминия, по его словам, находится на подъеме, поэтому у "Русала" нет опасений по снижению цен и спроса. "В ближайшие 2-3 года низких цен мы не увидим. Я не думаю, что цена взлетит до рекордного уровня $3,3 тыс., но потенциал роста еще есть. $2,5-2,6 тыс. было бы обосновано", - считает Андрюшин.

О пошлинах на металлы

В России с августа до конца 2021 года вводятся пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Правительство согласовало такое решение на заседании 24 июня. Его цель - стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины будут распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.